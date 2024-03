Il presidente di Noi Moderati lancia la campagna elettorale per le prossime regionali

“Lo abbiamo dimostrato in Sardegna e in Abruzzo, i moderati diventano sempre più importanti nella proposta del centro destra perché sono segno di responsabilità, di concretezza, di serietà e di moderazione”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, a Torino per dare il via alla campagna elettorale per le prossime regionali in Piemonte. ”In Piemonte con il presidente Cirio – ha aggiunto – vogliamo vincere la sfida ancora una volta del buon governo perché l’unico contenuto vero della proposta della politica del centrodestra e’ quando i cittadini danno la fiducia, governare e governare bene e credo che in Piemonte, come è accaduto in Abruzzo e accadrà in Basilicata, i cittadini ci daranno ragione”.

