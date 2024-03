"Il presidente Bardi e la sua squadra potranno completare il lavoro avviato", ha aggiunto il leader forzista

“La Basilicata non è un laboratorio politico, c’è stato un allargamento tecnico regionale per amministrare ancora meglio e con più forza questa regione. Cinque anni non sono sufficienti per risolvere tutti i problemi, ce ne sono ancora cinque durante i quali il presidente Bardi e la sua squadra potranno completare il lavoro avviato, che è stato ostacolato anche dal Covid e da tanti problemi inaspettati”. Lo ha detto Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri, alla presentazione delle liste di Forza Italia a Potenza in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2024.

