Il leader M5S sulla ministra indagata: "Ha mentito al Parlamento"

“La ministra Santanchè conosce la posizione dall’inizio, conosce la situazione e ha mentito al Parlamento. Questo chiariamolo perché ha addirittura taciuto quelli che erano i reali incarichi nell’ambito nelle varie società e come concretamente ha svolto, diretto, coordinato e amministrato le stesse. Cose che erano già venute fuori dalle dichiarazioni dei dipendenti; addirittura a noi in conferenza stampa hanno già detto tutto. Allora non bisogna fare processi in pubblico, perché i reati vanno accertati, e verificati se ci sono, dalla autorità giudiziaria e con tutte le garanzie per indagati o imputati”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte sul caso Santanché, parlando a margine dell’Assemblea Regionale dei pentastellati in corso a Sesto San Giovanni. “Ma c’è un altro problema – ha proseguito Conte – Qui stiamo parlando di un ministro che ha una responsabilità politica; Giorgia Meloni che cosa deve aspettare? Chiami la Santanchè, lo doveva fare fare dall’inizio come gli abbiamo detto. La chiami e si faccia dare le carte e si assuma la responsabilità politica. Oggi si concretizza l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’Inps per i fondi Covid a zero ore; ebbene Meloni era quella che durante il Covid ci attaccava in tutti modi per qualsiasi attività per proteggere il paese e adesso di fronte a una ministra e all’ipotesi di truffa aggravata sta zitta. Si faccia dare le carte e si assuma la responsabilità politica, oggi, subito. Non aspetti che facciano il loro corso i processi penali”.

