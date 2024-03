"La questione non è di volontà politica, ma è complessiva a livello di Paese sotto l'aspetto economico"

“In Italia sono 42 milioni di veicoli, abbiamo ancora in Italia circa 2 milioni di Euro1, Euro2. C’è un’azione che è legata alla capacità di ricambio del nostro parco veicoli, che è molto vecchio, siamo su media di 14-15 anni”. Ad affermarlo è il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno ‘Milano Smart’. Rispondendo poi a una domanda sulla possibilità di mettere fondi per favorire questo ricambio il Ministro ha detto: “Le risorse sono legate alla capacità dell’ambiente dello Stato, quando mi si chiede perché in Italia lo sviluppo dell’elettrico è inferiore a quello tedesco, la risposta è anche perché per un salario medio tedesco ci vanno 3 anni di salario per comprare l’auto elettrica, per il salario medio italiano ci vanno 5 anni per comprare l’auto elettrica. Automaticamente la questione non è di tecnologia, di volontà politica, ma è complessiva a livello di Paese sotto l’aspetto economico”.

