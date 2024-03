L'atto è stato condannato dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa

Le telecamere di Senato Tv hanno inquadrato per qualche secondo il gesto della pistola fatto da uno studente del liceo Righi di Roma in Aula dopo che aveva parlato la premier Giorgia Meloni per comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Il gesto era stato poi segnalato e condannato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

