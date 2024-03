"A livello italiano la posizione del governo è chiara", sottolinea la premier

“Il Pd mi chiede di parlare con Orban e Salvini per chiarire il loro sostegno all’Ucraina? Io penso che in entrambi i casi parlino le decisioni e i voti. E i voti dicono che a livello italiano la posizione del governo è chiara, e i voti dicono che a livello europeo noi siamo riusciti negli ultimi due Consigli europei sia a mandare avanti l’accesso dell’Ucraina all’Unione Europea sia a garantire una revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l’Ucraina per i prossimi quattro anni. Quindi in alcuni casi quando io parlo, e in alcuni casi non avevo bisogno di farlo come nel caso del ministro Salvini, con persone con le quali ho buoni rapporti è capace che riesca a portare a casa dei risultati. Se voi provate a parlare con i vostri alleati del M5s magari riuscite a fare lo stesso miracolo, l’Ucraina ve ne sarà grata”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche a Montecitorio dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles.

