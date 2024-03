"Tutti gli accordi attualmente in vigore con le università israeliane, e sono tanti, rimangono validi", ha dichiarato Stefano Geuna

“È già uscita una nota che non posso che ribadire. Quello che è successo nel Senato accademico è stato un’azione su un bando molto specifico. Si è parlato di boicottaggio, non è vero. Tutti gli accordi attualmente in vigore con le università israeliane, e sono tanti, rimangono validi”. Lo ha dichiarato il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, al termine della conferenza ‘Politiche e cultura di genere negli atenei italiani’ alla Cavallerizza Reale, in riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri in Senato Accademico e sugli accordi con l’Università israeliana. “Su quel punto specifico, è stata fatta una considerazione della comunità accademica che, credo, vada rispettata. Non c’era alcuna intenzione di far arrabbiare nessuno. Non è boicottaggio, men che meno antisemitismo. I fatti parlano da soli”, ha aggiunto Geuna.

