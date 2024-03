Maurizio Lupi: "Il campo largo si è ristretto"

Dopo il caos di ieri, con Marcello Pittella che ha attaccato duramente M5S e Pd e Azione che ha scelto di appoggiare Bardi, si parla ancora di elezioni regionali in Basilicata. “Segnalo a Conte che il Pd sta realizzando un termovalorizzatore a Roma. I Sindaci e i governatori del Pd sono favorevoli ai termovalorizzatori e all’estrazione di gas, che altrimenti dovremmo comprare. Utile notizia il fatto che in Basilicata se vince la coalizione di sinistra chiuderete l’estrazione di petrolio che vale il 70% della produzione nazionale e quella di gas che vale il 14%. La Basilicata perderà così 700 milioni di euro in dieci anni. Abbiamo fatto la scelta giusta. Buona decrescita infelice” ha detto oggi Carlo Calenda. Ieri Calenda aveva definito le parole di Pittella “fuori luogo”, come “ha detto lui stesso”.

Maurizio Lupi di Noi Moderati ha detto: “Mentre la sinistra in Basilicata si è divisa e il campo largo si è ristretto, il centrodestra è unito e compatto a sostegno del presidente Bardi, perché quello che noi vogliamo governando è serietà, competenza, concretezza a servizio della propria regione”.

