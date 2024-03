Bombardieri: “Non sono incidenti, ma omicidi”

“Bisogna risvegliare le coscienze e considerare inaccettabili queste tragedie”. Lo ha dichiarato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione in cui il sindacato ha portato 1041 bare in Piazza del Popolo, a Roma, per denunciare la strage silente delle morti sul lavoro. “Non sono incidenti, sono omicidi”, ha rimarcato il segretario, che poi aggiunge “noi consideriamo inaccettabile che il profitto possa giustificare la perdita di una vita umana”. Infine, l’appello di Bombardieri al governo: “Chiediamo misure concrete e più forti”.

