(LaPresse) Nel corso di un suo intervento in Aula il Senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, ha indirizzato al Presidente francese Macron l’appellativo di “femmineo“. Un passaggio che non è passato inosservato in Aula, dove erano in corso le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Europeo. Subito si sono levate le proteste, in particolar modo dall’opposizione. Immediata la condanna da parte di tutte le forze politiche.

