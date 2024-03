“Dal mio punto di vista ci sono degli incarichi di governo e dei ruoli politici", ha affermato il ministro dell'Agricoltura

“Mi occupo di agricoltura”. Lo ha dichiarato in uscita dal Senato il ministro Francesco Lollobrigida, rispondendo alle domande dei cronisti sulle parole di Salvini in merito alla rielezione di Putin. “Quello che dice Giorgia Meloni è sempre giusto”, ha ribadito il ministro dell’Agricoltura, a cui è stato poi chiesto se Antonio Tajani avesse ragione nel dire che la politica estera del paese la fa il ministro di competenza. “Ognuno si esprime e dice quello che ritiene più opportuno dal suo punto di vista”, sottolinea Lollobrigida, aggiungendo poi però che “dal mio punto di vista ci sono degli incarichi di governo e poi ci sono dei ruoli politici, che in alcune persone vengono sommati e quindi non credo che una persona si esprima fuori dalle proprie competenze nel ruolo istituzionale, nel ruolo politico ognuno può dire quello che vuole”.

