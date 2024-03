Sarebbe circolato quello di Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera

Proseguono i contatti tra Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e socialisti all’indomani del ritiro della candidatura di Domenico Lacerenza in Basilicata. Secondo quanto si apprende, stamani si è tenuta una nuova riunione per cercare l’accordo prima che sia troppo tardi. Tra i nomi che circolano ci sarebbe quello di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, ben voluto dai dem lucani, ma sul quale Pd nazionale e M5S non avrebbero ancora chiuso l’intesa. Nel tavolo, terminato poco fa, fanno sapere fonti pentastellate, non si sarebbe scelto alcun nome ma piuttosto definito il perimetro forze politiche che partecipano alla coalizione.

