Il leader M5S: "Strategia militare fallimentare"

“La strategia militare è stata fallimentare, ha portato a un’escalation che noi avevamo previsto, occorreva investire in sforzi diplomatici per raggiungere un dialogo per quanto difficile. Il governo invece di litigare sul terzo mandato si concentri per evitare la Terza Guerra Mondiale ormai alle porte“. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s a Napoli per presentare la proposta di legge regionale sul reddito di cittadinanza.

