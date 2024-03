Le parole della candidata a margine dell'assemblea regionale dem. Le elezioni si terranno a giugno

“Devo dire innanzitutto grazie al Partito democratico, che oggi ha fatto una scelta matura. La situazione in Piemonte era – inutile negarselo – difficile e molto animata. Un grazie e un abbraccio a Chiara Gribaudo e a Daniele Valle che hanno fatto una scelta da politici maturi, hanno fatto un passo indietro, la loro è una scelta che testimonia maturità, consapevolezza e un grande senso di responsabilità. Questo partito si è dimostrato ancora una volta responsabile”. Lo ha detto Gianna Pentenero, candidata presidente del Pd alla prossime elezioni regionali di giugno in Piemonte, a margine dell’assemblea regionale dem. “Io mi auguro di riuscire a rideterminare un campo largo. In questo momento lasciamo le porte aperte alla possibilità di far sì che molti possano credere nel nostro progetto. Ci sono sicuramente pezzi della coalizione che ci stanno osservando, ci sono forze che potrebbero ritrovarsi all’interno del nostro progetto politico, quindi porte aperte”, ha aggiunto.

