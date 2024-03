Il ministro dell'Agricoltura sull'incontro annullato con Maurizio Molinari all'Università di Napoli

“Al direttore Maurizio Molinari è stato impedito di parlare all’interno di un’Università che per definizione dovrebbe essere il luogo del confronto e della libertà. Purtroppo è accaduto spesso” in anni passati” quando c’è stato un orientamento diverso dagli squadristi rossi dei centri sociali. Io credo non si debba dimenticare. La tolleranza verso questi episodi ha poi portato al terrorismo e al rafforzamento del terrorismo fino all’episodio di Aldo Moro che, con il suo sacrificio creò un allarme democratico talmente ampio che ci permise di sconfiggere quel fenomeno brutale che è l’eversione e il terrorismo”. Cosi il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell’inaugurazione della mostra su Enrico Mattei a Matelica (MC).

