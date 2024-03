Sono 1.208.276 gli elettori abruzzesi chiamati al voto

Seggi aperti alle ore 7 nei 305 comuni dell’Abruzzo per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Nelle 1.634 sezioni elettorali, di cui 13 ospedaliere, si voterà fino alle ore 23. Sono 1.208.276 gli elettori abruzzesi chiamati al voto.

Due i candidati alla presidenza della Regione: Luciano D’Amico, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Azione-D’Amico-Socialisti Popolari Riformatori, Partito democratico, Abruzzo Insieme, Alleanza Verdi Sinistra-Abruzzo Progressista e solidale, Riformisti e Civici, e l’uscente Marco Marsilio, sostenuto da Noi Moderati, Unione di Centro-Democrazia Cristiana, Marsilio Presidente, Lega Salvini Abruzzo, Forza Italia e Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. Il Consiglio regionale sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti, oltre al presidente eletto e al candidato presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore.

L’affluenza alle 12

Si attesta al 15,9% l’affluenza definitiva ai seggi elettorali, dove si vota per il rinnovo del governatore e del consiglio regionale dell’Abruzzo, registrata alle ore 12, secondo i dati pubblicati dal sito della Regione. Rispetto al 2019, quando l’affluenza alla stessa ora era stata del 13,43%, si registra quindi un aumento di votanti del 2,47%.

Marsilio denuncia violazione del silenzio elettorale

“Clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale ‘Nove’. È andato in onda ieri sera durante la trasmissione ‘Accordi & Disaccordi’ condotta da Luca Sommi, un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “In particolare Travaglio – ha detto ancora il candidato alle Regionali – noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato. Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore dall’apertura dei seggi. Ho già dato mandato al mio legale per tutelare me e la mia consorte sia in sede penale che civile (oltre che segnalare all’Agcom la violazione del silenzio elettorale). Solo pochi giorni fa avevo smentito questa notizia falsa e diffamatoria già pubblicata dal quotidiano ‘la Notizia’ e diffusa da giorni sui social, ma evidentemente per Travaglio ha più valore il clamore mediatico che il rispetto della verità e della dignità delle persone”.

“Un fatto grave che non può passare inosservato e sul quale dedicherò un intervento, martedì prossimo, durante i lavori in Aula” ha annunciato Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia.

Rampelli: “In tv colpo basso durante silenzio elettorale”

“Restano comunisti, violenti e bugiardi, violano le norme perché si sentono protetti dall’impunità. Sono certi di stare al di sopra della legge”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. “Ieri sera una nota rete televisiva nazionale, Canale 9, ha premeditato l’ennesimo colpo basso contro Marco Marsilio nel programma ‘Accordi&Disaccordi’. Ha superato ogni limite ospitando due mentitori seriali, Marco Travaglio e Andrea Scanzi, con delega a colpire due obiettivi, entrambi illegali: rompere il sacro silenzio elettorale e inventare a 8 ore dall’apertura delle urne una inesistente condanna che avrebbero subito il Presidente della Regione Abruzzo e sua moglie. Non solo Marsilio non è mai stato condannato, ma nemmeno è stato mai indagato… – dice Rampelli – Due comizi pieni di calunnie con tanto di presunta sentenza in primo grado di giudizio. Saremmo in presenza della prima condanna della storia in assenza di un’indagine, una sorta di processo mediatico inventato da due giornalisti pagati per mentire”.

