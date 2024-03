Foto Facebook

Il candidato del centrosinistra ha ringraziato i leader della coalizione per il sostegno ricevuto

“Faremo 5 anni di opposizione molto seria e ferma e utilizzeremo questi 5 anni per costruire l’alternativa al governo delle destre. Nonostante il risultato sia molto chiaro e netto, i punti che ci separano sono relativamente pochi.”. Così Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra alla guida della Regione Abruzzo, nel corso di una conferenza stampa.

“La coalizione ha mostrato di essere compatta e coesa e con questa coalizione cercheremo di essere propulsivi e di stimolo per far sì che la regione Abruzzo possa raggiungere buoni risultati. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno dato vita al patto per l’Abruzzo. Ringrazio tutti i leader politici per il formidabile sostegno che ci hanno dato, ci hanno consentito di lavorare senza nessun vincolo o suggerimento. Li ringrazio moltissimo tutti. Abbiamo condiviso con loro il non fare passerelle elettorali ma l’entrare nel merito delle cose” le parole di Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra alla guida della Regione Abruzzo, nel corso di una conferenza stampa.

“Ho percorso 40mila chilometri, è stato un po’ come fare il giro del mondo. In realtà è stato il giro per questa regione splendida. Abbiamo raccolto tante grida di sofferenza”, ha aggiunto.

D’Amico: “Campo largo esperimento straordinario da riproporre”

“Al di là del risultato elettorale, l’esperimento del campo largo l’ho trovato straordinario per la capacità che c’è stata di condivisione“. Così Luciano D’Amico, candidato del centro sinistra alla guida della Regione Abruzzo, nel corso di una conferenza stampa. “Auspico che possa essere riproposto in altri contesti sia regionali, sia istituzionali”.

D’Amico: “Chiamato Marsilio, astensione sconfitta più bruciante”

“Un’ora fa ho chiamato il presidente Marsilio, mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo. Gli ho augurato buon lavoro e gli ho detto che faremo opposizione nell’interesse della Regione Abruzzo”. Così Luciano D’Amico, candidato del centro sinistra alla guida della Regione Abruzzo, nel corso di una conferenza stampa.

“Evidentemente non siamo riusciti a spiegare bene la bontà del programma e dei candidati e di questo mi assumo la responsabilità”, ha aggiunto. “Due abruzzesi su quattro non hanno votato e questo credo sia stata la sconfitta più bruciante“, ha concluso.

