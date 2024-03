Il commento della responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia commenta le elezioni regionali in Abruzzo. “Grande soddisfazione, siamo andati bene, abbiamo stravinto, quindi siamo molto soddisfatti”, ha detto ai gironalisti davanti alla sede del partito in via della Scrofa, a Roma. “Mi sembra che funzioni il buon governo e la stabilità. Penso che l’Abruzzo, come tutta la nazione, stia procedendo per il verso giusto”, ha sottolineato. Nessun commento, invece, sugli equilibri interni alla coalizione, in merito al rapporto tra Forza Italia e Lega: “Non entro nelle dinamiche degli altri partiti, mi occupo di Fratelli d’Italia”, ha concluso la sorella della premier.

