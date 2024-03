Il sindaco di Milano a margine dell’evento ‘L’Europa che vogliamo’

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento ‘L’Europa che vogliamo’, parla del futuro del centrosinistra: “Federatore del campo largo? È troppo difficile, e il campo largo a oggi fa fatica a esistere nel centrosinistra. Ogni tanto ne parlo coi colleghi del centrodestra, alla fine la differenza e un po’ la loro fortuna è che hanno Forza Italia anche se non pesa tantissimo, ne garantisce una tenuta sul centro e sulla parte moderata, cosa che in questo momento manca a noi e i conti sono presto fatti. Per questo bisogna guardare con attenzione alla formazione di forze nuove, in realtà in teoria potrebbero esserci, però vediamo quanto fanno fatica a coesistere in un campo di sinistra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata