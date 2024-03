La premier: "Record di occupazione, record di contratti stabili, record di aumento dell'occupazione femminile"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuto a Bastia Umbra alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. “I dati che ci hanno dato più soddisfazione sono quelli economici, che sono molto incoraggianti: record di occupazione, record di contratti stabili, record di aumento dell’occupazione femminile. Questo’ultimo è uno dei più brillanti, ieri è stato l’8 marzo e per me la vera parità è questa” ha detto la premier.

Meloni scherza: “15 mesi a P.Chigi mi sembrano 15 anni”

“Sono 14 o o 15 mesi di governo, non me lo ricordo più, a me sembrano 15 anni”. Scherza così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria.

Meloni: “Record recupero evasione perché Stato non più nemico”

“Lo scorso anno l’agenzia delle entrate certifica maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Vuol dire che quando tu non disturbi ma anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia perché una parte della stessa ricchezza torna allo Stato. E infatti nello stesso anno, il 2023, l’agenzia dell’entrate ci dice anche che abbiamo avuto il record di recupero dell’evasione fiscale, che è un altro dato straordinario”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Bastia Umbra alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria.

Il risultato, secondo Meloni, è stato ottenuto “con un approccio un approccio diverso, non vessatorio, per cui lo Stato rischia di diventare un nemico, ma collaborativo con il contribuente: se sei in difficoltà ti vengo incontro, se poi mi vuoi fregare per forza allora devo essere deciso nella mia reazione. Ma noi dobbiamo rendere lo Stato una realtà che non va aggirata perché è la nostra azienda di famiglia, e se non lo capiamo i nostri problemi non li risolveremo mai”, continua, osservando che “bisogna cambiare l’impostazione culurare e far capire che facciamo parte dello stesso destino”.

Meloni: “All’Umbria 240 mln per 36 progetti strategici”

“L’Umbria è l’undicesima regione a firmare questo accordo, con cui mettiamo a disposizione quasi 240 milioni per finanziare 36 progetti strategici e attivare investimenti per oltre 280 milioni di euro. Le principali linee di azione sono la riqualificazione di immobili, infrastrtuture strategiche, lo sviluppo economico”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. “Rimettiamo l’Umbria dove già l’ha messa nostro signore: al centro. E deve sfruttare questa opportunità”, aggiunge Meloni.

