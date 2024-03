La presidente del Consiglio sull'Accordo per lo sviluppo e la coesione: "Finanziati 17 interventi strategici"

Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo accordo tra governo e Friuli Venezia Giulia. “Stanziamo complessivamente 190 milioni di euro, risorse che servono a finanziare 17 interventi strategici su capitoli come la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al rischio idrogeologico, il rafforzamento e l’ammodernamento della infrastruttura idrica, la questione della mobilità sostenibile”, ha detto la presidente del Consiglio nel corso della cerimonia per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra esecutivo e Regione, a Pordenone.

“Quando siamo arrivati al governo – ha ricordato la premier – abbiamo fatto uno studio molto approfondito sullo stato dei Fondi di sviluppo e coesione che servono a combattere le disparità fra i territori. Sono fondi straordinariamente importanti per qualsiasi Nazione che sia dotata di una propria strategia e che provi a guardare sul medio-lungo termine. Quando noi abbiamo fatto questo studio ci siamo resi conto che la situazione dei Fondi di coesione in Italia era al di sotto delle aspettative. Nella precedente programmazione, 2014-2020, su 126 miliardi disponibili nel totale erano stati spesi 46 miliardi. Ora voi ditemi se in una nazione come l’Italia, che obiettivamente non naviga nell’oro, possiamo permetterci di non spendere decine di miliardi destinati alla messa in sicurezza del territorio, alle infrastrutture, a ricostituire le condizioni per combattere i divari. Io penso di no. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto articolato con le regioni, che ringrazio perché c’è stata una grande collaborazione da parte del 95% delle regioni e dei presidenti di regione, e all’esito di questo lavoro abbiamo varato un decreto che si chiama Decreto Sud nel quale c’è la riorganizzazione di questi Fondi di coesione e abbiamo istituito questi accordi in cui noi finanziamo progetti che sono proposti dalle regioni ma sui quali c’è anche l’accordo con il governo nazionale”. “Vogliamo cercare di garantire che queste risorse vengano spese per quelle che sono le reali priorità, e non è stato sempre così, e poi abbiamo anche inserito delle norme che consentono di garantire che questi soldi arrivino tutti a terra”, ha concluso Meloni.

