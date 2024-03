Il presidente della Campania: "Al nord non vi salverete mai, ci salviamo insieme"

“Voi al nord non vi salverete mai, ci salviamo insieme. Se diminuisce il debito pubblico e se cresce la quantità di cittadini italiani che lavorano e che cioè producono ricchezza. Altrimenti non è che contiamo molto, al di là dell’autoesaltazione che fa il presidente del Consiglio. Sul piano internazionale non contiamo niente. Figuriamoci se ci riduciamo a essere una piccola Baviera nella Padania. Ci ridono in faccia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al convegno ‘L’impatto dell’autonomia differenziata sulla sanità del Mezzogiorno’, all’ospedale Cardarelli di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata