La segretaria Pd in piazza a Pescara con il candidato presidente Luciano D'Amico

Circa 3 mila (fonte Partito democratico) le persone che hanno partecipato giovedì sera in piazza Unione a Pescara, al comizio di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, con Stefano Bonaccini, presidente Pd e Alessandro Zan a sostegno del candidato presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Amico. “Non si è mai vista una patriota che spacca in due l’Italia. I veri patrioti sono quelli della Brigata Maiella che hanno fatto la Resistenza per regalarci un futuro di democrazia e libertà”, ha affermato la leader dem dal palco. “Andiamo a vincere”, ha concluso Schlein.

