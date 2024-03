Roma, 5 mar. (LaPresse) – “Abbiamo vinto insieme in Sardegna e spero che succedere anche in Abruzzo domenica” e “continueremo con questa testardaggine unitaria”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di Cinque minuti in onda stasera su Rai 1 parlando del rapporto con il M5s per le candidature sulle Regionali.

