Lo ha detto Samuele Piscina, immediate le proteste in aula

Bufera sul consigliere comunale leghista a Milano Samuele Piscina. Durante il consiglio comunale di lunedì 4 marzo, parlando della manifestazione avvenuta in via Padova a Milano, ha detto: “Via Mosso è così adesso perché un’amministrazione a guida Lega e centrodestra ha voluto fortemente una cancellata” perché “c’erano transessuali che sputavano sangue infetto addosso alle forze dell’ordine, questo era quello che succedeva. C’era spaccio, c’era prostituzione”.

Nel suo discorso ha attaccato i centri sociali: “Con la Falce e Martello i centri sociali scendono in piazza a dire che siamo noi i brutti e cattivi”. E ha aggiunto: “Il fatto che alcuni consiglieri di questa maggioranza scendano in piazza insieme a questi violenti ci preoccupa particolarmente, oltretutto considerare via Padova modello di integrazione è una aberrante mistificazione della realtà”.

