Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a margine di un convegno sull’energia nucleare

“Il mio nome nella lista dei «dossierati»? Non lo so, se me lo chiedevano direttamente forse avanzavano il tempo di fare le ricerche. È stata un’azione grave? Decisamente grave. I dossieraggi sono comunque una cosa gravissima. Fatto poi dalle strutture dello stato peggio ancora”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin a margine di un convegno sull’energia nucleare con Carlo Calenda a Roma.

