Il vicepremier: "Vedremo se qualcuno ordinava e qualcuno ne approfittava"

“Denuncerò in tutte le procure questa vergogna che non può ripetersi. Andare a spiare padri e madri di famiglia. Vedremo se qualcuno sapeva, se qualcuno ordinava e se qualcuno ne approfittava “. Così il vicepremier Matteo Salvini durante il comizio a Pescara a sostegno di Marco Marsilio per le elezioni regionali in Abruzzo, in riferimento al caso dossieraggio.

