Lo stesso deputato rientra nella lista dei nomi coinvolti

“Il giornalismo d’inchiesta sarà sempre tutelato, ma il giornalismo d’inchiesta ha un limite invalicabile: quando non viola le norme”. Lo ha dichiarato ai cronisti Tommaso Foti, capogruppo alla camera di Fratelli d’Italia, rispondendo alle domande sul presunto dossieraggio ai danni di politici, uomini di sport e di spettacolo emerso presso la procura di Perugia. Lo stesso deputato rientra infatti nella lista dei nomi coinvolti.

“Mi pare una cosa alquanto squalificante, che deve essere vagliata in tutte le sue forme e che se assume rilievo penale abbia le conseguenze del caso. E soprattutto rimane da capire se dietro tutto questo ci sia soltanto una persona o anche dei mandanti”. A Foti viene poi sottolineato come la procura di Perugia abbia chiarito che non si possa parlare di dossieraggio: “Facciamo che ne parliamo alla fine dell’indagine”. “È un problema per la società, visto che non è solo la politica interessata, ma vari settori della società”, ha sottolineato Foti, che ha poi concluso chiarendo che, in merito ai coinvolti “mi sembra che la prevalenza sia del centrodestra“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata