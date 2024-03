“Una regia? Già il fatto che si sia verificato è gravissimo", ha aggiunto il governatore lombardo

“È una cosa sconvolgente, mi stupisce se ne parli in termini così poco drammatici, perché credo sia una situazione che dovrebbe essere preoccupante per ciascuno di noi sapere che in uno Stato di diritto ci sia la possibilità di creare dossier e schedature e che vengono usati gli elementi ottenuti da queste schedature. Mi aspetto che intervenga il Presidente della Repubblica“. Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dello Iulm a Milano, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle presunte attività di dossieraggio che tra gli altri vedrebbero coinvolto anche il presidente della regione e su cui sta indagando la procura di Perugia.

“Non possiamo permetterci che lo Stato di diritto e la democrazia nella quale noi crediamo possa essere calpestata da questi comportamenti”, ha aggiunto Fontana. “Una regia? Già il fatto che si sia verificato è gravissimo, se poi ci fossero altri elementi sarebbe ancora più grave, non da Stato di diritto”, ha concluso il governatore.

