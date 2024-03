L'intervento della segretaria durante il Congresso elettorale del Partito socialista europeo 'L'Europa che vogliamo'

“Grazie di questi giorni appassionanti di lavoro comune, per me e per il Pd è un onore avere ospitato il congresso del Pse. E’ fondamentale per la nostra comunità sapere che non siamo soli nella lotta all’estrema destra, abbiamo amiche e amici in tutta Europa. Lottiamo le stesse battaglia, condividiamo i valori del futuro e dell’Europa. Siamo una famiglia vera, stiamo insieme perché vogliamo e non per convenienza”. Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo a Roma il Congresso elettorale del Partito socialista europeo ‘L’Europa che vogliamo’. “In questa Ue noi siamo la voce che non teme di sottolineare le mancanze, gli errori e i limiti degli ultimi anni. E’ il momento di batterci per l’Europa che vogliamo, un’Europa sociale, per i molti e non per i pochi. Vogliamo un’Europa per i lavoratori”.

Schlein: “Stupro sia reato comunitario”

Elly Schlein ha parlato anche di violenza contro le donne: “Dobbiamo lottare per i diritti delle donne contro il patriarcato e per sostenere il lavoro femminile senza smettere di lottare per affermare che lo stupro è un reato comunitario e che la vita sessuale deve avvenire solo sulla base dell’esplicito consenso”.

I leader cantano Bella Ciao

La segretaria Pd Elly Schlein e i leader europei hanno intonato ‘Bella ciao’ al termine del congresso Pse di Roma che ha incoronato Nicolas Schmit quale candidato socialista alla guida della Commissione europea.

Colloquio Schlein-Sanchez

Lungo colloquio privato fra Elly Schlein e Pedro Sanchez a margine del congresso Pse in corso alla Nuvola, a Roma.

