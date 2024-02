Il leader grillino: "Parole della consigliera regionale Noferi? Inaccettabili"

Giuseppe Conte è tornato a parlare degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti il 23 febbraio scorso a Pisa e Firenze. “Ci sono dei principi costituzionali da far rispettare, la libertà di manifestazione del pensiero. Il fatto che ci siano studenti che vogliono esprimere le loro preoccupazioni difronte al massacro di Gaza, lo trovo un fatto democratico, positivo”, ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle, arrivato a L’Aquila per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il centrosinistra, Luciano D’Amico. “Noi rispettiamo le forze dell’ordine, non ci siamo schierati contro. Ne approfitto per dire che la nostra consigliera regionale della Toscana ha detto parole sbagliate, si è subito scusata, quelle espressioni sono inaccettabili“, ha aggiunto il leader grillino in merito dichiarazioni di Silvia Noferi che aveva affermato: “Sputi ai poliziotti? Forse se li sono meritati”.

