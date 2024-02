La ministra a Napoli: "Alert importanti da ispettori nel settore edilizio"

“Come Governo abbiamo assunto la responsabilità di individuare e iniziare un percorso che parla soprattutto di qualificazione delle imprese. Questo perché in alcuni settori come quello dell’edilizia, anche per effetto di quanto legato all’esecuzione dei lavori che beneficiano del Superbonus, c’è stato un fiorire importante di imprese, nell’arco di 2 anni sono nate 35mila imprese, e contemporaneamente è un settore sul quale gli ispettori del lavoro ci restituiscono degli alert soprattutto per le verifiche sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. C’è un livello di irregolarità in questo contesto che è superiore all’85%“. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenuta oggi al “Premio Edmondo Duraccio” promosso dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata