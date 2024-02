La ministra a margine di un evento a Napoli

“Abbiamo fatto un altro passaggio importante, quello di rendere nuovamente penalmente rilevante il reato di somministrazione illecita di manodopera. È un altro dei temi su cui abbiamo dei rilievi ispettivi importanti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, intervenuta al “Premio Edmondo Duraccio” promosso dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli. “Ci sono molte irregolarità – ha spiegato Calderone – relative a datori di lavoro fittizi che affittano in modo irregolare manodopera ad altri. Quella manodopera ovviamente non è adeguatamente formata soprattutto per svolgere attività ad alto rischio. Portare nuovamente la sanzione penale è un atto di coraggio, è sicuramente un’inversione rispetto al passato, ma tiene anche conto della dimensione che ha oggi il fenomeno e soprattutto della necessità di dare un segnale importante a chi pensa di poter commerciale illegalmente in rapporti di lavoro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata