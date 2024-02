Il candidato del centrodestra in conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali

“Non sapevo ci fosse un malcontento di questa dimensione. In campagna elettorale ho chiamato i candidati del centrodestra chiedendo come stesse andando a Cagliari e mi hanno detto che la situazione era buona. Evidentemente non sono stato in grado di vedere la situazione, la politica è anche questo”. Così il candidato del centrodestra sconfitto alle elezioni regionali, Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia, in conferenza stampa sull’esito delle elezioni regionali in Sardegna.

