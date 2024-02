La candidata del centrosinistra ha sconfitto sul filo di lana Paolo Truzzu

“Questo testa a testa è stato lungo e faticoso. Ma come tutte le cose lunghe e faticose hanno dato un risultato importante. Sono orgogliosa di essere la prima donna presidente della regione. Dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di cristallo. Ringrazio anche tutte le donne della mia squadra per il ruolo che hanno avuto e per il compito che hanno svolto”. Lo ha detto la neopresidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, candidata del centrosinistra, in conferenza stampa.

