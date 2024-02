Il leader della Lega a Pescara: "Non è colpa di Truzzu. Il 10 marzo vinciamo in Abruzzo"

“La Sardegna, dopo 5 vittorie consecutive una sconfitta ci può stare. Quando il popolo vota ha sempre ragione. Non cambia il mio impegno di ministro con i sardi. Quando si vince si vince tutti insieme quando si perde si perde tutti insieme. Bisognerà analizzare il voto soprattutto nelle città dove la sinistra ha vinto con forte distacco mentre il centrodestra ha vinto nelle province e nei piccoli comuni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’esito delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto imporsi Alessandra Todde su Paolo Truzzu. “Quando si perde non è colpa di uno ma di tutti. C’è l’occasione di rivincere, subito, il 10 marzo in Abruzzo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata