Il deputato Pd commenta la vittoria di Alessandra Todde

“Penso che in politica ci siano quasi delle leggi fisiche e il risultato delle elezioni spinge in quella direzione in Sardegna, in Basilicata, in Piemonte senza automatismi ma va nella direzione di un lavoro che va fatto anche a livello nazionale. Un lavoro programmatico ma anche una formula che consenta di aderire al progetto anche a chi non si riconosce in nessuna delle forze politiche che lo formano. Dobbiamo coinvolgere pezzi di società che oggi non sono ancora stati coinvolti. È la vittoria della Schlein e della linea politica che ha vinto al Congresso e questo dovrebbe aiutare anche il Pd nel suo dibattito interno. Trasferire un risultato locale a livello nazionale si rischia di sovrastimarne i dati ma questa partita è stata giocata anche con un candidato del Terzo polo con un pezzo di sinistra che candidava un governatore storico del Pd. Era una bella partita in salita per noi, si parla di Salvini del candidato sbagliato ma Soru è stata la bandiera del Pd per dieci anni quindi non è da sottovalutare il risultato che arriva”. Così il deputato dem Andrea Orlando commenta l’esito delle regionali sulle elezioni regionali in Sardegna, con la vittoria di Alessandra Todde.

