Il presidente della Calabria: "Nessun riverbero sulla politica nazionale"

“In Sardegna c’è stato un ottimo risultato di Forza Italia e anche delle liste del centrodestra ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ma sappiamo che le elezioni regionali si svolgono avendo anche uno sguardo a come ha governato la regione chi ha governato prima del nuovo candidato. Sono comunque risultati che non possono avere un riverbero immediato e diretto sulla politica nazionale”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Calabria ed esponente di Forza Italia.

