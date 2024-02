La premier incontrando i corrispondenti della Stampa estera a Roma

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scherza sul risultato delle elezioni in Sardegna nel suo intervento con i corrispondenti della Stampa estera a Roma. “Mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell’alcol. Per cui non è la giornata migliore per aspettarsi da me della simpatia e dell’allegria. È andata così”, ha detto sorridendo la premier. “So che in queste occasioni ci si aspetta dal presidente del Consiglio un intervento leggero e divertente, io non ero leggera neanche a 15 anni, figuratevi dopo 16 mesi che faccio il presidente del Consiglio“, ha proseguito.

“Berlusconi vi definiva banda di comunisti”

Ma qualche battuta non è comunque mancata nell’intervento della premier. “Non so che cosa Silvio Berlusconi da lassù pensi che questa banda di comunisti, come lui l’avrebbe definita, si trasferisce” a Palazzo Grazioli, “ma sono i casi della vita”, ha detto Meloni con riferimento al trasferimento della sede dell’Associazione in quella che è stata la residenza del Cavaliere nella Capitale.

Sul Btp Valore: “Governo longevo, investite”

Inoltre, dalla premier un monito scherzoso dopo il successo della prima giornata di collocamento del Btp Valore. “Abbiamo lanciato il Btp valore, è dedicato ai piccoli risparmiatori, nella prima giornata ha raccolto 6 miliardi di euro. È un record assoluto“, ha detto Meloni. “Per cui se vi avanza qualche soldo che volete investire bene in una nazione seria con un governo longevo, ci sarebbe questo Btp Valore al quale mi permetto di fare pubblicità”, ha aggiunto con il sorriso sulle labbra.

