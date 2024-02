La deputata del PD: "Come centrosinistra non possiamo che essere soddisfatti della vittoria"

“Come centrosinistra non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato”. Così Chiara Gribaudo, deputata del PD, commenta i risultati delle elezioni in Sardegna. “Indubbiamente è l’inizio di un percorso comune”, ha aggiunto l’esponente dem, secondo cui “gli italiani non sono contenti di come sta governando questa destra, né nelle regioni in cui ha governato cinque anni, né a livello nazionale. Senza dubbio è stato fatto un passo in avanti per ricostruire un campo progressista di centrosinistra in questo paese”, ha quindi concluso Gribaudo, che sulla possibilità di veder confluire anche Calenda e Renzi ha commentato: “Dipende da loro”.

