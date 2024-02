Il sindaco di Tolve potrebbe essere indicato come nome per il centrodestra in Basilicata

“La Lega ha i titoli per dare il candidato ovunque, da Nord al Sud”. Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, sindaco di Tolve e potenziale candidato che la Lega vorrebbe proporre in Basilicata in sostituzione di Vito Bardi. “Non spetta a me decidere se ha o meno delle conseguenze”, risponde invece a chi gli chiede se il risultato elettorale in Sardegna può cambiare gli equilibri nella scelta del candidato di centrodestra. Non si esprime, però, sulla propria candidatura personale, glissando così: “Come me ce ne sono tanti a essere pronti”.

