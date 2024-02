Cartelli con la scritta 'Il Governo Meloni chiude i pronto soccorso' oppure 'Il Governo Meloni tradisce il Sud'

Sono comparsi questa mattina in Campania alcuni manifesti contro il Governo con il logo della Regione. I manifesti recano, su sfondo blu, il logo della Regione Campania con accuse contro l’esecutivo Meloni: a Caserta, in centro, si vedono cartelli con la scritta ‘Il Governo Meloni chiude i pronto soccorso’. Altri cartelloni recano la scritta ‘Il Governo Meloni tradisce il Sud’ con l’elenco di fondi che sarebbero bloccati.

Fonti Regione: “Cartelloni? È campagna comunicazione istituzionale”

I cartelloni che da stamani sono apparsi in diverse strade e piazze della Campania contro il Governo Meloni sono una campagna di comunicazione istituzionale della Regione. È quanto apprende LaPresse da fonti di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Essendo dunque una campagna di comunicazione istituzionale, il logo – lo scudo bianco con la fascia rossa in diagonale – è reale, non una falsificazione.

