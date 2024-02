A rischio tanti big come Luca Zaia, Toti e De Luca

Sono sette i presidenti di Regione in Italia al secondo mandato. Il dibattito si è concentrato in particolare sull’eventuale Terzo incarico di Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, ma l’anno prossimo però si voterà anche in Liguria, Puglia, Campania ed Emilia-Romagna, dove rispettivamente sono al governo Giovanni Toti, leader di Italia al Centro, e tre dem di peso come Michele Emiliano, Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini, con quest’ultimo che ricopre l’incarico anche di presidente del Partito democratico.

Il quadro si completa con altri due governatori della Lega, rieletti l’anno scorso e che andranno a scadenza nel 2028, Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) che è anche a capo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e Attilio Fontana, presidente della Lombardia dal 26 marzo 2018.

Ma a far discutere è anche il Terzo mandato per i sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti. Sta di fatto che quest’anno andranno al voto quattro grandi città con primi cittadini eletti già due volte. In questa lista anche Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e quello di di Milano, Giuseppe Sala.

