La premier parla di premierato in Tv. “Penso che la riforma costituzionale sia una grandissima occasione. Quando arriverà al referendum, perché ci arriverà visto che la stanno osteggiando, e la parola verrà data in mano agli italiani noi avremo una occasione storica. Diranno che è un referendum sul governo, ma non è un voto su di me ma su quello che succede dopo” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di ‘Porta a Porta’ in onda questa sera su Rai1. Per quanto riguarda il premierato “stiamo ragionando di mettere il vincolo dei due mandato al premier, io sono favorevole“.

“In Italia abbiamo una sinistra che ha cercato il soccorso esterno, quando non regge il dibattito, che sia la Commissione europea o i commentatori” ha poi aggiunto.

“L’Italia viene percepita come il Governo più stabile in Europa perché lo è, il metro della compattezza è la velocità con cui riesce a operare. Questo Governo continua a realizzare il suo programma” ha infine sostenuto Meloni. “La speranza che la maggioranza crolli è appunto una speranza dell’opposizione, è legittima ma faremo del nostro meglio per non realizzarla”, ha aggiunto la premier.

