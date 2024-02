Presente anche il sindaco Gualtieri: "Intervenire applicando le regole ma anche migliorandole"

Sicurezza e controlli sugli appalti è quanto chiedono i sindacati scesi in piazza a Roma dopo l’ennesima tragedia sul lavoro, il crollo nel cantiere di Esselunga a Firenze in cui cinque persone sono morte. Una manifestazione che si lega alle tante iniziative su tutto il territorio nazionale, e alla quale ha partecipato anche il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. “È una emergenza del nostro Paese inaccettabile. Si può intervenire applicando le regole, ma anche migliorandole. A Roma abbiamo firmato un protocollo su sicurezza e legalità con imprese e sindacati che ci consente di lavorare meglio in vista del Giubileo. È una strada che si può percorrere e che dovrebbe essere applicata su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato il primo cittadino di Roma.

