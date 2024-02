Nella notte trovato il corpo dell'ultimo disperso: 5 vittime in totale

La Asl Toscana Centro, con il personale della sede centrale di Firenze, su delega della procura fiorentina, ha posto stamani i sigilli all’area del cantiere in via Mariti dove era in corso di costruzione un nuovo supermercato Esselunga e dove venerdì 16 febbraio un crollo ha causato la morte di cinque operai e il ferimento grave di altri tre.

Il sequestro è scattato dopo il recupero del corpo dell’ultimo operaio disperso, avvenuto intorno alle 23 di ieri, martedì 20 febbraio. Lungo il perimetro del cantiere i cittadini continuano a depositare fiori e biglietti in memoria delle vittime.

