La presidenza conferma l'inammissibilità dell'ordine del giorno sul terzo mandato

L’aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Milleproroghe. Montecitorio conferma l’inammissibilità dell’ordine del giorno sul terzo mandato presentato dal deputato di Azione Enrico Costa.

“È l’unico odg ad essere stato dichiarato inammissibile, c’è n’è uno sul progetto della bretella Reno Setta, ‘strategica per il rilancio dell’appennino bolognese’ e nel Milleproroghe non c’è alcun riferimento a questo. Io ho molto rispetto per la presidenza della Camera e per gli uffici – ha detto quindi Costa intervenendo in aula – però vorrei anche sottolineare i due pesi e due misure su un odg che ha una valenza politica. Questo odg è stato valutato con il microscopio, non credo alle letture dei giornali, palazzo Chigi eccetera, ma chiedo che questo odg possa essere discusso. Chiederei al presidente della Camera di rivedere la sua valutazione, mi scuso anche per averlo disturbato la domenica per far uscire una nota ‘fonti Camera’ che ribadiva le motivazioni tecniche e non politiche della scelta: excusatio non petita…”, ha concluso. La presidente di turno Anna Ascani ha però ribadito l’inammissibilità dell’odg: “Contiene materie che non sono ricomprese e non sono oggetto proposte emendative presentate. Escludo che alla base di tali decisioni vi siano ragioni di natura politica”, ha ribadito.

