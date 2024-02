I due hanno verificato l'andamento dei lavori per l’ampliamento degli spazi della Pinacoteca di Brera

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa,e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si sono recati oggi in visita a Palazzo Citterio a Milano. Obiettivo della visita era verificare lo stato di avanzamento dei lavori del cantiere per l’ampliamento degli spazi della Pinacoteca di Brera, destinato ad ospitare la collezione di arte contemporanea del museo. “Si tratta di una delle azioni qualificanti dell’azione di governo per la cultura”, ha sottolineato Sangiuliano, che si è detto “sicuro” di inaugurare in autunno il nuovo spazio museale.

