Il presidente della Regione Campania era a Roma per una manifestazione contro il ddl Autonomia

“Senza soldi non si lavora. Lavora tu st…“. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, davanti a Montecitorio, replica alle parole della premier Giorgia Meloni sulla manifestazione da lui promossa con un insulto rivolto alla premier.

De Luca, dopo Montecitorio, si è recato con i sindaci che hanno partecipato alla manifestazione contro il ddl Autonomia, in prefettura. In questo momento è all’interno del palazzo di via IV Novembre con una delegazione di partecipanti.

Prima si era registrata tensione in piazza Colonna, a Roma, dove i manifestanti, tra i quali molti sindaci, sono rimasti bloccati dietro la cordata delle forze dell’ordine, su via del Corso, mentre il governatore chiedeva un incontro con le istituzioni. Dalla piazza si sono alzati cori che hanno urlato “fascisti”, prima di intonare “Bella Ciao”. De Luca è rimasto una decina di minuti davanti al portone chiuso di Palazzo Chigi, poi ha detto: “Sono scomparsi tutti” e si è diretto verso Montecitorio dove è entrato.

