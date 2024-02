La ricostruzione di quanto accaduto a Roma

Tensione a Roma nell’ambito della manifestazione contro l’autonomia differenziata in Piazza Santi Apostoli. Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, alla testa del corteo, si è incamminato lungo Via del Corso con i sindaci campani e pugliesi, con l’obiettivo di raggiungere Largo Chigi. Qui intendeva chiedere un incontro al Ministero per gli Affari europei e le politiche di coesione, dove non era però presente il ministro Fitto. Poi, dopo aver discusso con i funzionari della questura, De Luca è ripartito con il corteo verso Palazzo Chigi. Bloccati dalla Polizia (si sono registrati spintoni tra manifestanti e forze dell’ordine) i sindaci hanno intonato ‘Bella Ciao’.

A quel punto, la Polizia ha fatto passare solo De Luca ma nessuno lo ha ricevuto. A quel punto De Luca si è diretto verso Montecitorio, dove è entrato, uscendovi dopo poco. De Luca si è poi ricongiunto con con i sindaci che hanno partecipato alla manifestazione contro il ddl Autonomia e insieme a una loro delegazione è stato ricevuto in Prefettura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata